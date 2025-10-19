Zee Rajasthan
दिवाली पर बनाएं स्पेशल राजस्थानी कलाकंद, मुंह में घोल दे मिठास

Rajasthani Kalakand: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी कलाकंद के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 19, 2025, 07:53 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 07:53 PM IST
आज हम आपको राजस्थानी कलाकंद की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गुजिया को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी कलाकंद को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी कलाकंद बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.