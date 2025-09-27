Zee Rajasthan
mobile app

घर पर आसानी से बनाएं राजस्थानी कलमी वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthan famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी कलमी वड़ा के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 27, 2025, 06:19 PM IST | Updated: Sep 27, 2025, 06:19 PM IST
1/7

Rajasthani kalmi vada

Rajasthani kalmi vada1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी कलमी वड़ा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/7

Rajasthani kalmi vada

Rajasthani kalmi vada2/7
आज हम आपको राजस्थानी कलमी वड़ा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी कलमी वड़ा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.राजस्थानी कलमी वड़ा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी कलमी वड़ा बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.