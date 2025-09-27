आज हम आपको राजस्थानी कलमी वड़ा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी कलमी वड़ा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.राजस्थानी कलमी वड़ा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी कलमी वड़ा बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.