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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं केर सांगरी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Ker Sangri Ki Sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी केर सांगरी की सब्जा के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 09, 2026, 01:56 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 01:57 PM IST
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Rajasthani Ker Sangri Ki Sabzi

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी केर सांगरी की सब्जा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी केर सांगरी की सब्जा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी केर सांगरी की सब्जा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी केर सांगरी की सब्जा बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.