/खाने के साथ ट्राई करें राजस्थान की ये चटपटी डिश, दोगुना हो जाएगा टेस्ट!

Rajasthani Lal Mirch chutney: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी लाल मिर्च की चटनी के बारे में बताएंगे.
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी लाल मिर्च की चटनी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी लाल मिर्च की चटनी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी लाल मिर्च की चटनी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए लाल मिर्च की चटनी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी लाल मिर्च की चटनी बनाने के लिए 200 ग्राम ताजा लाल मिर्च, 1/2 कप सरसो का तेल, स्वादानुसार टेबल स्पून सेंधा नमक, 1-2 नींबू का रस, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/4 टी स्पून हींग और 1/2 टी स्पून कलौंजी की जरूरत पडे़गी.
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सबसे पहले ताजा लाल मिर्च को धोकर कपड़े से सुखा लें और उसके सारे बीज निकाल कर छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद मिक्सी के जार में लाल मिर्च के कटे हुए टुकड़े, आधा तेल, सेंधा नमक, नींबू का रस और हल्दी डालकर बारीक पीस लें.
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अब एक पैन में बचा हुआ तेल डालकर गर्म कर लें. इसके बाद हींग और कलौंजी डालकर कुछ सेकेंड पका लें. अब लाल मिर्च के पेस्ट को भी उसमें डालकर कम आंच पर ढक कर पका लें.
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इसके बाद तेल ऊपर आने तक पकाकर गैस बंद कर दें. अब सर्व करने के लिए राजस्थानी लाल मिर्च की चटनी बनकर तैयार है.