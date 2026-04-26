/खाने के साथ ट्राई करें राजस्थान की ये चटपटी डिश, दोगुना हो जाएगा टेस्ट!

4 /6

सबसे पहले ताजा लाल मिर्च को धोकर कपड़े से सुखा लें और उसके सारे बीज निकाल कर छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद मिक्सी के जार में लाल मिर्च के कटे हुए टुकड़े, आधा तेल, सेंधा नमक, नींबू का रस और हल्दी डालकर बारीक पीस लें.