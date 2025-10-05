Zee Rajasthan
mobile app

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी लापसी, जानें रेसिपी और फायदें

Rajasthan famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी लापसी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 05, 2025, 06:10 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 06:10 PM IST
1/6

Rajasthani lapsi

Rajasthani lapsi1/6
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी लापसी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/6

Rajasthani lapsi

Rajasthani lapsi2/6
आज हम आपको राजस्थानी लापसी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी लापसी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी लापसी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी लापसी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.