राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं लेमन राइस, जानें रेसिपी और फायदे

Published:Apr 04, 2026, 08:11 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 08:11 PM IST
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Rajasthani Lemon Rice
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी लेमन राइस के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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Rajasthani Lemon Rice
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आज हम आपको राजस्थानी लेमन राइस की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी लेमन राइस को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी लेमन राइस बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.