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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मालपुआ रबड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Malpua Rabri: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी मालपुआ रबड़ी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 31, 2026, 01:17 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 01:17 PM IST
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मालपुआ रबड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी मालपुआ रबड़ी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मालपुआ रबड़ी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी मालपुआ रबड़ी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.