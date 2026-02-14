Zee Rajasthan
मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं चिकन तंदूरी, जानें रेसिपी और फायदे

Marwadi Chicken Tandoori: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी चिकन तंदूरी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Feb 14, 2026, 08:26 PM IST | Updated: Feb 14, 2026, 08:26 PM IST
Marwadi Chicken Tandoori

Marwadi Chicken Tandoori

आज हम आपको मारवाड़ी चिकन तंदूरी की रेसिपी बताएंगे. मारवाड़ी चिकन तंदूरी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए मारवाड़ी चिकन तंदूरी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.