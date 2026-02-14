मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं चिकन तंदूरी, जानें रेसिपी और फायदे

Published: Feb 14, 2026, 08:26 PM IST | Updated: Feb 14, 2026, 08:26 PM IST
Marwadi Chicken Tandoori
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी चिकन तंदूरी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
Marwadi Chicken Tandoori
आज हम आपको मारवाड़ी चिकन तंदूरी की रेसिपी बताएंगे. मारवाड़ी चिकन तंदूरी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए मारवाड़ी चिकन तंदूरी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.