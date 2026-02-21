Zee Rajasthan
mobile app

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

Marwadi Hari Mirch Ka Achar: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी हरी मिर्ची का अचार के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Feb 21, 2026, 08:13 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 08:13 PM IST
1/7

Hari Mirch Ka Achar

Hari Mirch Ka Achar1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी हरी मिर्ची का अचार के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7

Hari Mirch Ka Achar

Hari Mirch Ka Achar2/7
आज हम आपको मारवाड़ी हरी मिर्ची का अचार की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मारवाड़ी हरी मिर्ची का अचार को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए मारवाड़ी हरी मिर्ची का अचार बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.