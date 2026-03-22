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मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मूंगफली चिक्की, जानें रेसिपी और फायदे

Marwadi moongfali chikki: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर मारवाड़ी मूंगफली चिक्की के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 22, 2026, 08:29 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 08:29 PM IST
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी मूंगफली चिक्की के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको मारवाड़ी मूंगफली चिक्की की रेसिपी बताएंगे. मारवाड़ी मूंगफली चिक्की को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए मारवाड़ी मूंगफली चिक्की बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.