मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मूंगफली चिक्की, जानें रेसिपी और फायदे

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी मूंगफली चिक्की के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.