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मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मूंगफली चिक्की, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी लेमन राइस के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 05, 2026, 08:31 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 08:31 PM IST
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marwadi moongfali chikki

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मारवाड़ी मूंगफली चिक्की के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी मारवाड़ी मूंगफली चिक्की की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी लेमन राइस को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी मारवाड़ी मूंगफली चिक्की बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.