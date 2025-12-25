मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
Published: Dec 25, 2025, 06:13 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 06:13 PM IST
Hari Mirch Ki Sabzi
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी हरी मिर्च की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
Hari Mirch Ki Sabzi
आज हम आपको मारवाड़ी हरी मिर्च की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. मारवाड़ी हरी मिर्च की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.