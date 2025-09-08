इन आसान टिप्स से घर पर बनाएं मारवाड़ी कढ़ी, जानें रेसिपी और फायदे

Published: Sep 08, 2025, 03:27 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 03:27 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मारवाड़ी कढ़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी मारवाड़ी कढ़ी की रेसिपी बताएंगे. मारवाड़ी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए मारवाड़ी कढ़ी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.