Zee Rajasthan
mobile app

इन आसान टिप्स से घर पर बनाएं मारवाड़ी कढ़ी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani famous food: आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी कढ़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 08, 2025, 03:27 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 03:27 PM IST
1/8

Marwari Kadhi

Marwari Kadhi1/8
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मारवाड़ी कढ़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/8

Marwari Kadhi

Marwari Kadhi2/8
आज हम आपको राजस्थानी मारवाड़ी कढ़ी की रेसिपी बताएंगे. मारवाड़ी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए मारवाड़ी कढ़ी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.