मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

Published: Jan 31, 2026, 06:31 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 06:31 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी मिर्च का अचार के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको मारवाड़ी मिर्च के अचार की रेसिपी बताएंगे. मारवाड़ी मिर्च का अचार को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए मारवाड़ी मिर्च का अचार बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.