Zee Rajasthan
mobile app

सुबह चाय के साथ ट्राई करें ये नमकीन व्यंजन, दिनभर जुबान पर रह जाएगा स्वाद

Rajasthani Mathri: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मठरी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 13, 2025, 07:28 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 07:28 PM IST
1/7

Rajasthani Mathri

Rajasthani Mathri1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मठरी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/7

Rajasthani Mathri

Rajasthani Mathri2/7
आज हम आपको राजस्थानी मठरी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मठरी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी मठरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी मठरी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.