दशहरा पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, फेस्टिवल को बनाएं और भी खास

Rajasthan famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 26, 2025, 06:45 PM IST | Updated: Sep 26, 2025, 06:45 PM IST
Methi bajra puri

Methi bajra puri

आज हम आपको राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानीमेथी बाजरा पूरी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.