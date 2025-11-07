झटपट घर पर बनाएं राजस्थान की ये फेमस सब्जी, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी !
Rajasthani Methi Papad Ki Sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मेथी पापड़ की सब्जी के बारे में बताएंगे.
Published: Nov 07, 2025, 08:36 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 08:36 PM IST
1/7
Methi Papad Ki Sabzi
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मेथी पापड़ की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7
Methi Papad Ki Sabzi
2/7
आज हम आपको राजस्थानी मेथी पापड़ की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मेथी पापड़ की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी मेथी पापड़ की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी मेथी पापड़ की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.