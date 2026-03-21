राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मिर्ची भजिया, जानें रेसिपी और फायदे

Published:Mar 21, 2026, 05:21 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 05:21 PM IST
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Mirchi Bhajiya
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मिर्ची भजिया के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी मिर्ची भजिया की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मिर्ची भजिया को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी मिर्ची भजिया बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.