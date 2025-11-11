Zee Rajasthan
mobile app

सर्दियों में घर पर बनाएं मिर्ची के टिपोरे, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Mirchi Ke Tipore: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 11, 2025, 06:59 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 06:59 PM IST
1/6

Mirchi Ke Tipore

Mirchi Ke Tipore1/6
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/6

Mirchi Ke Tipore

Mirchi Ke Tipore2/6
आज हम आपको राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.