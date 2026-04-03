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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मिर्ची के टिपोरे, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Mirchi ke Tipore: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 03, 2026, 08:10 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 08:10 PM IST
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Mirchi ke Tipore

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.