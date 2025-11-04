ठंड में घर पर बनाएं राजस्थानी मिर्ची वड़ा, खाकर आ जाएगा मजा!

Published: Nov 04, 2025, 06:55 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 06:55 PM IST
Rajasthani Mirchi Vada
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मिर्ची वड़ा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी मिर्ची वड़ा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मिर्ची वड़ा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी मिर्ची वड़ा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.