ठंड में घर पर बनाएं राजस्थानी मिर्ची वड़ा, खाकर आ जाएगा मजा!

आज हम आपको राजस्थानी मिर्ची वड़ा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मिर्ची वड़ा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी मिर्ची वड़ा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.