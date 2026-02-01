राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

Published: Feb 01, 2026, 06:55 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 06:55 PM IST
1/7
Rajasthani Mirchi Vada
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मिर्ची वड़ा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7
Rajasthani Mirchi Vada
2/7
आज हम आपको राजस्थानी मिर्ची वड़ा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मिर्ची वड़ा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.