राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मोहनथाल, जानें रेसिपी और फायदे

Published:Mar 30, 2026, 08:10 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 08:10 PM IST
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Rajasthani Mohanthal
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मोहनथाल के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी मोहनथाल की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मोहनथाल को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी मोहनथाल बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.