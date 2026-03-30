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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मोहनथाल, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Mohanthal: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी मोहनथाल के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 30, 2026, 08:10 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 08:10 PM IST
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Rajasthani Mohanthal

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मोहनथाल के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी मोहनथाल की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मोहनथाल को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी मोहनथाल बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.