राजस्थानी मूंग दाल हलवा खाया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

Rajasthani moong dal halwa: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मूंग दाल हलवा के बारे में बताएंगे.

Published: Nov 13, 2025, 08:32 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 08:32 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी मूंग दाल हलवा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी मूंग दाल हलवा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी मूंग दाल हलवा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी मूंग दाल हलवा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी मूंग दाल हलवा बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.