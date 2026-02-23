Zee Rajasthan
मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मूंग दाल की कचौड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

Marwadi Moong Dal Ki Kachori: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी मूंग दाल की कचौड़ी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Feb 23, 2026, 05:10 PM IST | Updated:Feb 23, 2026, 05:10 PM IST
Marwadi Moong Dal Ki Kachori

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन मारवाड़ी मूंग दाल की कचौड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको मारवाड़ी मूंग दाल की कचौड़ी की रेसिपी बताएंगे. मारवाड़ी मूंग दाल की कचौड़ी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए मारवाड़ी मूंग दाल की कचौड़ी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.