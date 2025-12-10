राजस्थानी पंचमेल दाल खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

Published: Dec 10, 2025, 07:40 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 07:40 PM IST
Rajasthani Panchmel Dal
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन पंचमेल दाल के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको पंचमेल दाल की रेसिपी बताएंगे. पंचमेल दाल को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
राजस्थानी पंचमेल दाल बनाने के लिए 1/4 उड़द दाल, 1/4 कप तुवर दाल, 1/4 कप मूंग दाल, 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप मसूर दाल, 2 तेज पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच घी, 3 कप पानी की जरूरत पड़ेगी.