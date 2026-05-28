/झटपट बनाएं राजस्थानी पनीर मालपुआ, घर पर मिलेगा बाजार वाला स्वाद!

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Paneer Malpua राजस्थानी पनीर मालपुआ बनाने के लिए 1 कप मैदा, 1/2 कप पनीर, 1/2 कप कसा हुआ मावा, 1.5 कप दूध, चाशनी के लिए 1 कप चीनी, 1 कप पानी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर गार्निश के लिए काजू, बादाम और पिस्ता की जरूरत पडे़गी.