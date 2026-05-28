/झटपट बनाएं राजस्थानी पनीर मालपुआ, घर पर मिलेगा बाजार वाला स्वाद!

Rajasthani Paneer Malpua: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी पनीर मालपुआ के बारे में बताएंगे.
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Paneer Malpua
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी पनीर मालपुआ के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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राजस्थानी पनीर मालपुआ बनाने के लिए 1 कप मैदा, 1/2 कप पनीर, 1/2 कप कसा हुआ मावा, 1.5 कप दूध, चाशनी के लिए 1 कप चीनी, 1 कप पानी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर गार्निश के लिए काजू, बादाम और पिस्ता की जरूरत पडे़गी.
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सबसे पहले मावा, पनीर और मैदा में 1/2 कप दूध डालकर मिक्सी में मिक्स करके एक मुलायम घोल बना लें.
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अब इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाकर 1/2 घंटे के लिए रख दें. अब इस बीच चाशनी तैयार कर लें.
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इसके बाद चाशनी में इलायची पाउडर डालकर चिपचिपी चाशनी बना लें. इसके बाद एक पैन में घी डालकर धीमी आंच पर गर्म कर लें.
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फिर एक बडे़ चम्मच से घोल को डालकर मालपुआ बनाएं. अब सुनहरा होने के बाद उसे निकाल लें.
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अब इसको चाशनी में 2-3 मिनट तक डालकर निकालें. इसके बाद एक प्लेट में रखकर कटे हुए मेवा से गार्निश करें.