राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं पापड़ की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

Published: Jan 30, 2026, 08:34 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 08:34 PM IST
Papad Ki Sabzi
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी पापड़ की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी पापड़ की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी पापड़ की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी पापड़ की सब्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.