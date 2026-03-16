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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं पापड़ की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Papad Ki Sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर पापड़ की सब्जी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 16, 2026, 10:38 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 10:38 AM IST
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Papad Ki Sabzi

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन पापड़ की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी पापड़ की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी पापड़ की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी पापड़ की सब्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.