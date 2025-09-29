Zee Rajasthan
राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जो जन्मों तक रहे याद!

Published: Sep 29, 2025, 04:17 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 04:17 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.