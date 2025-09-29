राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जो जन्मों तक रहे याद!

Published: Sep 29, 2025, 04:17 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 04:17 PM IST
1/7
Papad mangodi ki sabzi
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/7
Papad mangodi ki sabzi
2/7
आज हम आपको राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.