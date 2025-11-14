Zee Rajasthan
सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Papad mangodi ki sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 14, 2025, 05:33 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 05:33 PM IST
1/7

Papad mangodi ki sabzi

Papad mangodi ki sabzi
2/7

Papad mangodi ki sabzi

Papad mangodi ki sabzi
आज हम आपको राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.