सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
Rajasthani Papad mangodi ki sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी के बारे में बताएंगे.
Published: Nov 14, 2025, 05:33 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 05:33 PM IST
1/7
Papad mangodi ki sabzi
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7
Papad mangodi ki sabzi
2/7
आज हम आपको राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.