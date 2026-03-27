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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं पौष बड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Posh Bada: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी पौष बड़ा के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 27, 2026, 02:22 PM IST | Updated:Mar 27, 2026, 02:22 PM IST
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Rajasthani Posh Bada

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी पौष बड़ा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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Rajasthani Posh Bada

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आज हम आपको राजस्थानी पौष बड़ा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी पौष बड़ा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी पौष बड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.