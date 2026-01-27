Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Pyaaz Ki Sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी प्याज की सब्जी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Jan 27, 2026, 06:55 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 06:55 PM IST
1/7

Pyaaz Ki Sabzi

Pyaaz Ki Sabzi1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी प्याज की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7

Pyaaz Ki Sabzi

Pyaaz Ki Sabzi2/7
आज हम आपको राजस्थानी प्याज की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी प्याज की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी प्याज की सब्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.