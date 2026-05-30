Rajasthani Rabri Recipe: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी रबड़ी के बारे में बताएंगे.
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Rajasthani Rabri Recipe
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी रबड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी में आपके पेट को राहत मिलेगी.
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Rajasthani Rabri Recipe
राजस्थानी रबड़ी बनाने के लिए 2 बड़ा चम्मच गेंहू का आटा, 1/4 कप दही, 2 कप छाछ, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, सर्विंग के लिए 1/2 कप दही और 1-2 प्याज की आवश्यकता होगी.
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Rajasthani Rabri Recipe
सबसे पहले एक बाउल में दही और आटे को डालकर मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें छाछ डालकर अच्छे से मिक्स करके 1-2 घंटे के लिए अलग रख दें.
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जब कुछ घंटे बाद सारा आटा नीचे बैठ जाएगा और छाछ का पानी ऊपर आ जाए, तो इस पानी को एक पैन में डालकर उबाल लें.
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इसके बाद इसमें नमक डालकर धीरे-धीरे सारा आटा मिक्स करके उबाल लें. अब मध्यम आंच पर 15-20 मिनट तक इसे हिलाते हुए चलाते रहें.
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अब इसे सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें, जिससे ये काफी गाढ़ा हो जाएगा. फिर इसे छानकर फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें.
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इसके बाद सर्विंग के समय इसमें दही, जीरा और जीरा पाउडर डालकर मिक्स कर लें. इसके बाद इशमें प्याज डालकर ठंडा राब सर्व करें.