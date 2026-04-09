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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं रबड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani famous food Rabri: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी रबड़ी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 09, 2026, 01:22 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 01:22 PM IST
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Rajasthani famous food Rabri

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी रबड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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Rajasthani famous food Rabri

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आज हम आपको राजस्थानी रबड़ी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी रबड़ी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी रबड़ी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.