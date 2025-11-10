Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थानी रतालू की सब्जी मीट को भी देती है मात! एक बार खाए तो नहीं भूलेंगे स्वाद

Rajasthani Ratalu ki sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी रतालू की सब्जी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 10, 2025, 07:32 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 07:32 PM IST
1/7

Ratalu ki sabzi

Ratalu ki sabzi1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी रतालू की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7

Ratalu ki sabzi

Ratalu ki sabzi2/7
आज हम आपको राजस्थानी रतालू की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी रतालू की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी रतालू की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी रतालू की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.