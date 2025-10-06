राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी, पनीर भी इसके आगे फेल!

Published: Oct 06, 2025, 06:32 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 06:32 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.