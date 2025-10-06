Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी, पनीर भी इसके आगे फेल!

Rajasthan famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 06, 2025, 06:32 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 06:32 PM IST
1/8

Sabut Pyaz ki Sabji

Sabut Pyaz ki Sabji1/8
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/8

Sabut Pyaz ki Sabji

Sabut Pyaz ki Sabji2/8
आज हम आपको राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी साबुत प्याज की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.