राजस्थान की ये फेमस मिठाई, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शादी में शाही भोजन का था हिस्सा

Rajasthani Sambhar Ki Pheni: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सांभर की फीणी के बारे में बताएंगे.

Published: Feb 06, 2026, 08:21 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 08:21 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सांभर की फीणी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
राजस्थान की मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार जो खा ले, वो जीवनभर भूल नहीं पाता. इन्हीं में से एक है सांभर की प्रसिद्ध फीणी, जो अपने अनोखे स्वाद और महीन बनावट के कारण न केवल भारत बल्कि विदेशों तक में लोकप्रिय है.