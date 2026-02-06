राजस्थान की ये फेमस मिठाई, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शादी में शाही भोजन का था हिस्सा

Published: Feb 06, 2026, 08:21 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 08:21 PM IST
Rajasthani Sambhar Ki Pheni
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सांभर की फीणी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
राजस्थान की मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार जो खा ले, वो जीवनभर भूल नहीं पाता. इन्हीं में से एक है सांभर की प्रसिद्ध फीणी, जो अपने अनोखे स्वाद और महीन बनावट के कारण न केवल भारत बल्कि विदेशों तक में लोकप्रिय है.