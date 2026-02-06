राजस्थान की ये फेमस मिठाई, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शादी में शाही भोजन का था हिस्सा

राजस्थान की मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार जो खा ले, वो जीवनभर भूल नहीं पाता. इन्हीं में से एक है सांभर की प्रसिद्ध फीणी, जो अपने अनोखे स्वाद और महीन बनावट के कारण न केवल भारत बल्कि विदेशों तक में लोकप्रिय है.