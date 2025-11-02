Zee Rajasthan
सर्दियों में खाएं राजस्थान की ये डिश, ठंड हो जाएगी छू-मंतर!

Rajasthani Sarso ka saag makke ki roti: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 02, 2025, 07:51 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 07:51 PM IST
Sarso ka saag makke ki roti

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
Sarso ka saag makke ki roti

आज हम आपको राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.