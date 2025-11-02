सर्दियों में खाएं राजस्थान की ये डिश, ठंड हो जाएगी छू-मंतर!
Rajasthani Sarso ka saag makke ki roti: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी के बारे में बताएंगे.
Published: Nov 02, 2025, 07:51 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 07:51 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.