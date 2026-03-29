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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं सेव टमाटर की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Sev Tamatar Sabji: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी सेव टमाटर सब्जी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 29, 2026, 08:30 PM IST | Updated:Mar 29, 2026, 08:30 PM IST
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Sev Tamatar Sabji

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सेव टमाटर सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी सेव टमाटर सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी सेव टमाटर सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी सेव टमाटर सब्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.