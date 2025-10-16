Zee Rajasthan
mobile app

दिवाली पर बनाएं राजस्थान की ये मशहूर मिठाई! त्यौहार को बनाएं स्पेशल

Suji churma Laddu: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सूजी चूरमा लड्डू के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 16, 2025, 05:58 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 05:58 PM IST
1/7

Suji churma Laddu

Suji churma Laddu1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सूजी चूरमा लड्डू के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/7

Suji churma Laddu

Suji churma Laddu2/7
आज हम आपको राजस्थानी सूजी चूरमा लड्डू की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी सूजी चूरमा लड्डू को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी सूजी चूरमा लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी सूजी चूरमा लड्डू बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.