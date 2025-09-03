इस तरह बनाए मारवाड़ी हरी मिर्च का खाटा, खाकर आ जाएगा मजा

Published: Sep 03, 2025, 03:57 PM IST | Updated: Sep 03, 2025, 03:57 PM IST
1/7
Rajasthani famous food
1/7
राजस्थानी खान-पान पूरे भारत के लोगों को काफी पसंद आता है. ऐसे में राजस्थानी खाटे की सब्जी यहां की पारंपरिक और स्वादिष्ट सब्जियों में से एक है.
2/7
Rajasthani famous food
2/7
इस सब्जी में दही का इस्तेमाल किया जाता है. यह सब्जी ज्यादातर बाजरे की रोटी के साथ खाई जाती है. ऐसे में आज हम आपको हरी मिर्च की खाटे की सब्जी की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं. इस सब्जी में तीखा और खट्टा स्वाद आता है.