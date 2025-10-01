इस तरह बनाए मारवाड़ी कढ़ी-बाजरा, खाकर आ जाएगा मजा

Rajasthani Famous dish: आज हम आपको राजस्थान की एक फेमस डिश के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यहां बहुत ज्यादा शौक से खाई जाती है. राजस्थानी लोग कढ़ी-बाजरा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. जानिए इसकी आसान सी रेसिपी.
Published: Oct 01, 2025, 03:43 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 03:43 PM IST
1/7
Rajasthani Famous dish
1/7
मारवाड़ी बाजरा बनाने के लिए आप सबसे पहले बाजरे को कूटकर उसका छिलका अलग कर लें. इसके बाद इसे छानकर साफ कर लें.
2/7
Rajasthani Famous dish
2/7
इसके बाद आपने जितना बाजारा लिया है, उसका चार गुना पानी लें और इसे गर्म कर लें. फिर कुकर में बाजरा और गर्म पानी डाल दें. इसमें 5 से 6 सीटी आने के बाद इसे 20-25 मिनट खुला पकाए. इस तरह बाजरा बनकर तैयार हो जाएगा.