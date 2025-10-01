इस तरह बनाए मारवाड़ी कढ़ी-बाजरा, खाकर आ जाएगा मजा

इसके बाद आपने जितना बाजारा लिया है, उसका चार गुना पानी लें और इसे गर्म कर लें. फिर कुकर में बाजरा और गर्म पानी डाल दें. इसमें 5 से 6 सीटी आने के बाद इसे 20-25 मिनट खुला पकाए. इस तरह बाजरा बनकर तैयार हो जाएगा.