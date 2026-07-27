/बारिश के मौसम में चाय के साथ ट्राई करें मिर्ची भजिया, मानसून बन जाएगा यादगार!

2 /6

mirchi ki bhajiya राजस्थानी मिर्ची भजिया बनाने के लिए 4-5 बड़ी हरी मिर्च, 1 नींबूका रस, 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 4 टेबल स्पून बेसन, स्वादानुसार नमक, 1 टी स्पून चाट मसाला, 1 टी स्पून चिली फलैक्स, 1/4 टी स्पून अजवाइन और तलने के लिए तेल की आवश्यकता होगी.