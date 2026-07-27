/बारिश के मौसम में चाय के साथ ट्राई करें मिर्ची भजिया, मानसून बन जाएगा यादगार!

Rajasthani mirchi ki bhajiya: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी मिर्ची भजिया के बारे में बताएंगे.
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mirchi ki bhajiya
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी मिर्ची भजिया के बारे में बताएंगे. जिसे आप घर पर बनाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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राजस्थानी मिर्ची भजिया बनाने के लिए 4-5 बड़ी हरी मिर्च, 1 नींबूका रस, 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 4 टेबल स्पून बेसन, स्वादानुसार नमक, 1 टी स्पून चाट मसाला, 1 टी स्पून चिली फलैक्स, 1/4 टी स्पून अजवाइन और तलने के लिए तेल की आवश्यकता होगी.
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सबसे पहले मिर्च को धोकर गोल-गोल काट लें. अब नींबू का रस, चाट मसाला, नमक, चिली फ्लैक्स और अजवाइन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें.
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इसके बाद 5 मिनट ढककर रख दें. अब मिर्च में बेसन और चावल का आटा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें.
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अब 2 टेबल स्पून पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. याद रहे इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है. इसके बाग तेल को कड़ाही में डालकर गर्म कर लें.
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इसके बाद तैयार मिर्च को एक-एक करके गर्म तेल में डालकर करारा तलकर निकाल लें. अब आपका मिर्च भजिया बनकर तैयार है. इसे आप टमाटर सॉस के साथ गरमा-गरम सर्व करें.