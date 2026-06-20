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Rajasthani Mirchi Vada मसाले के लिए 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 छोटा चम्मच हींग की जरूरत पड़ेगी.