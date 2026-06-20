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राजस्थान में गिरते तापमान में घर पर उठाएं मिर्ची वड़ा का लुत्फ़, जानें आसान रेसिपी

Edited byAman Singh
Published: Jun 20, 2026, 08:19 PM|Updated: Jun 20, 2026, 08:19 PM

Rajasthani Mirchi Vada: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी मिर्ची वड़ा के बारे में बताएंगे.

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Rajasthani Mirchi Vada

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको गर्मियों में राजस्थान के मशहूर राजस्थानी मिर्ची वड़ा के बारे में बताएंगे. जिसे आप मानसून में घर पर बनाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं.
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Rajasthani Mirchi Vada

राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए 3 बड़ी मिर्ची, 2 उबले हुए आलू, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, 1 बारीक कटा हुआ प्याज की आवश्यकता होगी.
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मसाले के लिए 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 छोटा चम्मच हींग की जरूरत पड़ेगी.
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बेसन का घोल बनाने के लिए 1/2 कप बेसन, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी मीठा सोडा और तलने के लिए तेल की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे आलू को छीलकर चुरा कर लें. इसके बाद मिर्ची को आधी काटकर बीच में से चीर लें और बीज निकाल लें. अब कड़ाही में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लें. उसमें राई डालकर तड़का लगाएं, जब राई तिड़क जाए तो धनिया और सौंफ, कूटी हुई हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन डालकर शेक लें.
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अब सूखे मसाले डालकर भुने. इसके बाद 2 चम्मच पानी और आलू डालकर मिला लें. इसके बाद गैस बंद करके प्याज मिला लें. अब मिर्ची के अंदर आलू का मिश्रण भर लें और ऊपर भी आलू का मिश्रण चिपका दें.
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इसके बाद बेसन में नमक, अजवाइन और मीठा सोडा डालकर मिला लें. अब पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें. इसके बाद मिर्ची को बेसन के घोल में डुबाकर गरम तेल में मध्यम आंच पर डालकर सुनहरा तल लें. अब आपका राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनकर तैयार है.
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