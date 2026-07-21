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घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jul 21, 2026, 07:32 PM|Updated: Jul 21, 2026, 07:32 PM

Rajasthani Mirchi Vada: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी मिर्ची वड़ा के बारे में बताएंगे.

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Rajasthani Mirchi Vada

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी मिर्ची वड़ा के बारे में बताएंगे. जिसे आप घर पर बनाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए 1.5 कप बेसन, 500 ग्राम आलू, 7-8 बड़ी हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई 2 प्याज, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 कप बारीक कटा हुआ पुदीना, 1/2 चम्मच अजवाइन, 2 चुटकी मीठा सोडा, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और आवश्यकतानुसार तेल की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले आलू उबाल लें और छीलकर ठंडा होने के लिए रख दें. अब प्याज को बारीक काट लें. इसके बाद मिर्ची को हल्का सा उबाल कर बीच में से कट कर लें और बीज निकाल लें.
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बेसन में नमक, अजवाइन और 2 चुटकी मीठा सोडा डालकर घोल तैयार कर लें. अब एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल गरम करके उसमें हींग और जीरा का छौंक लगा लें. इसके बाद कटी हुई प्याज डालकर भून लें. फिर उसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल लें.
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इसके बाद 2 मिनट भूनकर उबला आलू तोड़कर इसमें डाल दें. अब इसमें गरम मसाला, नींबू सत, हरा धनिया, पुदीना, बारीक कटी हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक मिलाकर अच्छे से भूनकर मसाला तैयार कर लें.
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अब मसाले को मिर्ची में भर लें और थोड़ा मसाला ऊपर भी लपेट लें. इसके बाद कढ़ाई में तेल गरम कर लें और मसाला मिर्ची को बेसन में डिप करके कोटिंग करके गरम तेल में डालकर तल लें.
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जब मसाले और बेसन में लिपटी मिर्ची ब्राउन और कुरकुरा हो जाए, तो इसे बाहर निकाल लें. अब आपकी मिर्ची वड़ा बनकर तैयार है.
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