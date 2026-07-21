/घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

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Rajasthani Mirchi Vada राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए 1.5 कप बेसन, 500 ग्राम आलू, 7-8 बड़ी हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई 2 प्याज, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 कप बारीक कटा हुआ पुदीना, 1/2 चम्मच अजवाइन, 2 चुटकी मीठा सोडा, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और आवश्यकतानुसार तेल की जरूरत पड़ेगी.