/गर्मी में घर पर ऐसे बनाएं राजस्थानी पापड़ की सब्जी, जो पेट को रखे ठंडा और स्वाद में भी भरपूर!

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राजस्थानी पापड़ की सब्जी बनाने के लिए 1 टमाटर, 1/2 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, 1/2 कप दही, 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चुटकी हींग, 1 तेजपत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 6-7 करी पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक की आवश्यकता होगी.