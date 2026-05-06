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गर्मी में घर पर ऐसे बनाएं राजस्थानी पापड़ की सब्जी, जो पेट को रखे ठंडा और स्वाद में भी भरपूर!

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 06, 2026, 09:00 PM|Updated: May 06, 2026, 09:00 PM

Rajasthani Papad Ki Sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी पापड़ की सब्जी के बारे में बताएंगे.

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी पापड़ की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी पापड़ की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी पापड़ की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी पापड़ की सब्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी पापड़ की सब्जी बनाने के लिए 1 टमाटर, 1/2 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, 1/2 कप दही, 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चुटकी हींग, 1 तेजपत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 6-7 करी पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक की आवश्यकता होगी.
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सबसे पहले लौंग पापड़ को शेक लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें. इसके बाद टमाटर और हरी मिर्च को बारीक काटकर अदरक को पिस लें. अब एक कड़ाही को गैस पर चढ़ाकर इसमें सरसों का तेल डालकर तेल को धुआं उठने तक गर्म कर लें.
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तेल जब गर्म हो जाए तब हम उसमें हींग, जीरा, राई, तेजपत्ता, कड़ी पत्ता और कसूरी मेथी डाल लें. जीरा जब चटक जाए तब उसमें टमाटर डाल लें.अब टमाटर को गलने तक भून लें. जब टमाटर गल जाए तब उसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालकर मसाले को तेल छोड़ने तक भून लें.
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अब गैस की आंच को स्लो करके इसमें दही को फेंटकर डालकर लगातार चलाते हुए पका लें. इसके बाद दही और मसाले को कड़ाही के किनारे तेल छोड़ने तक भून लें. जब कड़ाही के किनारे तेल छोड़ दे, तब उसमें आवश्यकता अनुसार जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालकर स्वादानुसार नमक डाल दें.
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अब इसे 10 मिनट के लिए कम आंच पर पकने दें. अभ 10 मिनट बाद पापड़ डालकर गैस को बंद कर दें. अब आपकी राजस्थानी पापड़ की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है.
Tags:
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