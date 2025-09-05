Zee Rajasthan
राजस्थान की ये कचौड़ी आपने चखी क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

Rajasthani famous food: आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन प्याज़ की कचौड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.

Published: Sep 05, 2025, 08:19 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 08:19 PM IST
Pyaz kachori
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी प्याज की कचौड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
Pyaz kachori
आज हम आपको राजस्थानी प्याज की कचौड़ी की रेसिपी बताएंगे. कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए कलाकंद बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.