/राजस्थान की ये ड्रिंक आपको तपती गर्मी में भी रखेगी ठंडा-ठंडा कूल-कूल! एक बार जरूर करें ट्राई

Rajasthani famous food : राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी लस्सी के बारे में बताएंगे.
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी लस्सी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी लस्सी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी लस्सी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी लस्सी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी लस्सी बनाने के लिए 500 ग्राम मलाई वाला दही, 1 कप चीनी, 1/4 चम्मच केसर, 1 कप दूध और 1/2 कप मिक्स डाईफ्रूट की आवश्यकता होगी.
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सबसे पहले एक बर्तन में दही लें और उसमें चीनी डालकर अच्छे से पीस लें. अब उसमें दूध और केसर मिक्स डाईफ्रूट डालकर अच्छे से मिला लें.
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इसके बाद अब उसे ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख दें. अब सर्विंग बाउल में सबसे पहले बर्फ के टुकड़े डाल दें.
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इसके बाद बनाई हुई लस्सी उसमें डालें. अब आपका ठंडा-ठंडा राजस्थानी लस्सी बनकर तैयार है. अब इसे सर्व करें.