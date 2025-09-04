Zee Rajasthan
राजस्थान के इस मिठाई के आगे रसमलाई भी फेल! मुंह में जाते ही घोल देती है मिठास

Rajasthani famous food: आज हम आपको राजस्थान के मशहूर मिठाई कलाकंद के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.

Sep 04, 2025
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी कलाकंद के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी कलाकंद की रेसिपी बताएंगे. कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए कलाकंद बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.